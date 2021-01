Mafia: Palermo, Unci e Anm ricordano vittime (Di venerdì 1 gennaio 2021) Palermo, 1 gen. (Adnkronos) - La prima manifestazione antiMafia del 2021 in Italia è stata organizzata da Unci e Anm a Palermo. Cronisti e magistrati stamane hanno ricordato tutte le vittime della Mafia. L'evento, giunto alla quinta edizione, ideato dal giornalista Leone Zingales e promosso dal Gruppo cronisti siciliani dell'Unione cronisti (Gruppo di specializzazione Fnsi- Assostampa) e dall'Associazione nazionale magistrati-distretto di Palermo, si è svolto al Giardino della Memoria di via Ciaculli, ed è noto dal 2017 con un titolo semplice ma efficace: "Comincia il nuovo anno, ricordiamoli ogni giorno". Davanti agli alberi che ricordano le vittime della Mafia, cronisti e magistrati - insieme con le autorità ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021), 1 gen. (Adnkronos) - La prima manifestazione antidel 2021 in Italia è stata organizzata dae Anm a. Cronisti e magistrati stamane hanno ricordato tutte ledella. L'evento, giunto alla quinta edizione, ideato dal giornalista Leone Zingales e promosso dal Gruppo cronisti siciliani dell'Unione cronisti (Gruppo di specializzazione Fnsi- Assostampa) e dall'Associazione nazionale magistrati-distretto di, si è svolto al Giardino della Memoria di via Ciaculli, ed è noto dal 2017 con un titolo semplice ma efficace: "Comincia il nuovo anno, ricordiamoli ogni giorno". Davanti agli alberi cheledella, cronisti e magistrati - insieme con le autorità ...

