Lorenzo de Medici | detto “il Magnifico”

(Di venerdì 1 gennaio 2021) “Chi vuol essere lieto sia…“. Forse uno dei migliori auspici che si possano fare in questo primo giorno del nuovo anno. Il merito di questo augurio è dide, il celebre Signore di Firenze, nonché uno dei pilastri del Rinascimento italiano. Infatti tra i suoi diletti, vi era anche la poesia, come questi versi ci suggeriscono.de, soprannominato “il“, per le sue prodezze in ambito politico, artistico e culturale. Nato il primo gennaio del 1449 a Firenze, rappresenta un modello di eccellente governatore, a cui ancora oggi in molti si ispirano. Le sue doti? Diplomazia, intelligenza, accortezza ed un animo dall’educazione liberale ed umanistica. Queste virtù gli valsero una vita piena di interessi, nei quali si cimentava con successo: scrittore, mecenate, poeta, ...