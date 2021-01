L’ex Inter Benoit Cauet nuovo allenatore di Châteauroux (Di venerdì 1 gennaio 2021) Cambia la panchina il Berrichonne de Châteauroux, club di seconda divisione francese. Dopo l'annuncio dell'imminente arrivo del principe saudita Abdullah bin Mosaad, gli attuali dirigenti del "Berri" hanno ufficializzato il nome del loro nuovo allenatore. Si tratta dell'ex centrocampista dell'Inter Benoit Cauet (51 anni), al quale è stato affidato l'incarico fino al termine della stagione. Cauet succede a Nicolas Usaï, esonerato a metà dicembre. Per l'ex Interista finora, la sua unica esperienza notevole come allenatore è avvenuta all'US Concarneau, in Nazionale, dove ha allenato da gennaio 2019 a febbraio 2020. Per lui come per lo Châteauroux, questo incarico è una grande scommessa per rilanciare il club berrichon, ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 1 gennaio 2021) Cambia la panchina il Berrichonne de, club di seconda divisione francese. Dopo l'annuncio dell'imminente arrivo del principe saudita Abdullah bin Mosaad, gli attuali dirigenti del "Berri" hanno ufficializzato il nome del loro. Si tratta dell'ex centrocampista dell'(51 anni), al quale è stato affidato l'incarico fino al termine della stagione.succede a Nicolas Usaï, esonerato a metà dicembre. Per l'exista finora, la sua unica esperienza notevole comeè avvenuta all'US Concarneau, in Nazionale, dove ha allenato da gennaio 2019 a febbraio 2020. Per lui come per lo, questo incarico è una grande scommessa per rilanciare il club berrichon, ...

sportli26181512 : Spalletti, quella in testa non è una parrucca. E i tifosi dell'Inter...: L'ex allenatore nerazzurro ha postato un m… - Dalla_SerieA : Adriano, coronavirus, notte brava al night club strapieno - - tuttoatalanta : Ex Obiettivi - Guarin torna a casa: l'ex Inter ha firmato con i Millonarios - iviaggidispeedy : Guarin torna in Colombia: l'ex Inter ha firmato con il Millionarios - zazoomblog : Notte senza regole per l’ex Inter Adriano (video) - #Notte #senza #regole #Inter #Adriano -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Inter Dramma Bellugi, amputate le gambe «Cerco già le protesi di Pistorius» Corriere della Sera