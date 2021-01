«Il lavoratore rifiuta di vaccinarsi? Il datore può sospenderlo»

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il giuslavorista Pasqualino Albi esclude l’ipotesi del licenziamento ma il titolare è responsabile per la sicurezza: ecco come può fare

TirrenoLivorno : L'INTERVISTA. Il giuslavorista Pasqualino Albi esclude l’ipotesi del licenziamento ma il titolare è responsabile pe… - benbieri : RT @00000o0OOOO00: IL LAVORATORE NON PUO’ ESSERE LICENZIATO SE RIFIUTA DI SOTTOPORSI A VACCINO CONTRO IL COVID19 (ma và?) - _bubec : RT @00000o0OOOO00: IL LAVORATORE NON PUO’ ESSERE LICENZIATO SE RIFIUTA DI SOTTOPORSI A VACCINO CONTRO IL COVID19 (ma và?) - valerianod1 : @alfadixit @perchetendenza Si legga bene l'articolo prima di fare commenti completamente fuori luogo. Nell'articolo… - AlbertoCapitani : Vaccino, le divisioni sull'obbligo. Guariniello: 'Se il lavoratore si rifiuta, rischia il posto di lavoro' -

Ultime Notizie dalla rete : lavoratore rifiuta

Il Tirreno

porto mantovano Doveva essere un consiglio tranquillo, di fine anno. Invece in consiglio è passata la mozione di Gianfranco Bettoni (minoranza) emendata dalla maggioranza a tema “zona scolastica” ( zo ...Il centrodestra di Rescaldina ha portato in consiglio comunale un'interrogazione sul servizio di raccolta del fogliame e sulla situazione rifiuti in via Balbi ...