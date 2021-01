Ginocchio | recuperi veloci con protesi monocompartimentali

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Patologie delrapidi grazie a. Campi (Ucbm): “La riabilitazione nella chirurgia ortopedica è fondamentale” I problemi alcoinvolgono molte persone, con cause molteplici e tipiche per fascia d’età. Se tra i ragazzi possono essere i traumi da sport ad essere la fonte del problema, nell’età più avanzata è l’artrosi a dare… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Ginocchio recuperi

Dire

Il centrocampista croato del Cagliari si è sottoposto ad un intervento in giornata eseguito dal professor Christian Fink in Austria.Operazione perfettamente riuscita per Marko Rog che oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del crociato ...