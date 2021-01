Fiorentina, Pradè: «Milik e Piatek non ci servono. Puntiamo su Vlahovic. Partirà Cutrone» (Di sabato 2 gennaio 2021) Arriverà, forse, un'altra punta, ma non in grado di mettere in ombra Vlahovic, sul quale la Fiorentina punta tutto. Milik e Piatek non sono utili. Cutrone Partirà, forse per Benevento. Secondo Daniele Pradè questa Fiorentina forse non è, o non è ancora, una squadra da vertice, ma la rosa meriterebbe una classifica migliore Leggi su firenzepost (Di sabato 2 gennaio 2021) Arriverà, forse, un'altra punta, ma non in grado di mettere in ombra, sul quale lapunta tutto.non sono utili., forse per Benevento. Secondo Danielequestaforse non è, o non è ancora, una squadra da vertice, ma la rosa meriterebbe una classifica migliore

