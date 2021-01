Elisabetta Gregoraci, l’ex agente la smaschera: “Vi svelo i suoi amanti, me compreso” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Parla l’ex manager di Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci sembra proprio non avere pace. Infatti, dopo le pesanti dichiarazioni di Mino Magli, ora a parlare è un certo Francesco Chiesa Soprani. Inizialmente ha rilasciato un’intervista al magazine Nuovo, ora invece, è tornato a parlare della soubrette calabrese parlando col giornalista del settimanale Oggi. l’ex agente della 40enne ha asserito di essere stato un suo amante. Il soggetto in questione ha anche fatto una specie di lista dei partner dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta. l’ex agente fa una liste di spasimanti della Gregoraci Intervistato dal periodico Oggi, Francesco Chiesa ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 1 gennaio 2021) Parlamanager disembra proprio non avere pace. Infatti, dopo le pesanti dichiarazioni di Mino Magli, ora a parlare è un certo Francesco Chiesa Soprani. Inizialmente ha rilasciato un’intervista al magazine Nuovo, ora invece, è tornato a parlare della soubrette calabrese parlando col giornalista del settimanale Oggi.della 40enne ha asserito di essere stato un suo amante. Il soggetto in questione ha anche fatto una specie di lista dei partner delconcorrente del Grande Fratello Vip 5. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta.fa una liste di spasimanti dellaIntervistato dal periodico Oggi, Francesco Chiesa ...

