Capodanno in tv, lo show di Rai 1 con Amadeus fa il record di sempre. Male il Grande Fratello Vip, Zoro su La7 è la vera sorprsa (Di venerdì 1 gennaio 2021) Zona rossa e coprifuoco, gli italiani hanno trascorso il Capodanno a casa davanti al piccolo schermo. Il saluto al 2020 e il benvenuto al 2021 ha portato al trionfo Rai1 che, ancora una volta, ha affidato lo show di fine anno ad Amadeus affiancato per l'occasione da Gianni Morandi. "L'Anno che Verrà" ha ottenuto un vero e proprio boom di ascolti incollando alla tv ben 8.152.000 telespettatori con il 33,9% (dalle 21.01 alle 00.54), nella seconda parte (dalle 0.54 alle 1.59) è stato visto da 3.857.000 con il 31% di share. Per "L'Anno che Verrà" si tratta del record di sempre, l'edizione più vista in valori assoluti degli ultimi diciotto anni, dall'anno del debutto avvenuto il 31 dicembre 2003. Lo spettacolo guidato da Amadeus triplica i risultati ottenuti da Alfonso Signorini che con lo ...

Su La7, Capodanno con Propaganda, registra il 6,5 ... che ha messo in campo le sue migliori professionalità in tutti gli ambiti per realizzare il migliore degli show possibili, cercando di ...

