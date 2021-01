Capodanno in lockdown, un italiano su 5 a letto prima di mezzanotte (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Più di un italiano su cinque (22%) è andato a dormire prima della mezzanotte senza preoccuparsi dei tradizionali botti, mentre il 60% ha aspettato almeno il rintocco delle lancette e un 18% non ha rinunciato, invece, a restare alzato fino a tarda notte. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' sul primo Capodanno festeggiato dagli italiani in zona rossa con il lockdown, il coprifuoco e la chiusura di ristoranti e bar ma anche i limiti agli ospiti nelle case private e le piazze vuote. Limitazioni che, sottolinea la Coldiretti, hanno spinto molti Italiani ad andare prima a letto forse anche per la voglia di lasciarsi alle spalle al piu' presto un 2020 ricco soprattutto di rinunce, preoccupazioni e fatti dolorosi. Con il riposo anticipato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Più di unsu cinque (22%) è andato a dormiredellasenza preoccuparsi dei tradizionali botti, mentre il 60% ha aspettato almeno il rintocco delle lancette e un 18% non ha rinunciato, invece, a restare alzato fino a tarda notte. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' sul primofesteggiato dagli italiani in zona rossa con il, il coprifuoco e la chiusura di ristoranti e bar ma anche i limiti agli ospiti nelle case private e le piazze vuote. Limitazioni che, sottolinea la Coldiretti, hanno spinto molti Italiani ad andareforse anche per la voglia di lasciarsi alle spalle al piu' presto un 2020 ricco soprattutto di rinunce, preoccupazioni e fatti dolorosi. Con il riposo anticipato ...

Online e sulle strade il servizio di controllo dei Carabinieri nella serata di Capodanno

E’ andata per fortuna invece meglio la notte per la grande parte dei cittadini della provincia di Terni, sul cui “veglione formato lockdown” hanno vigilato i Carabinieri che, malgrado il dolore per la ...

