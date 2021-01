Capodanno, botti e petardi spaventano gli uccelli: fulminati dai fili dell’alta tensione (Di venerdì 1 gennaio 2021) uccelli volano via per i botti di Capodanno a Roma: sbattono con i fili dell’alta tensione e muoiono a centinaia. Scappavano perché spaventati dai petardi ed i numerosi fuochi d’artificio effettuati ieri nella capitale. Stormi interi di uccelli migrati che hanno invaso la Capitale, come da molti anni a questa parte, invadendo gli alberi ed i tetti. Ieri però è accaduto un fatto singolare ed alquanto macabro: spaventati appunto dai botti della sera dell’ultimo dell’anno, gli uccelli hanno iniziato a fuggire all’impazzata, andando a sbattere contro i cavi dell’alta tensione. Sono morti a centinaia, caduti sulle strade, come testimoniano varie foto che ritraggono la ... Leggi su chenews (Di venerdì 1 gennaio 2021)volano via per idia Roma: sbattono con ie muoiono a centinaia. Scappavano perché spaventati daied i numerosi fuochi d’artificio effettuati ieri nella capitale. Stormi interi dimigrati che hanno invaso la Capitale, come da molti anni a questa parte, invadendo gli alberi ed i tetti. Ieri però è accaduto un fatto singolare ed alquanto macabro: spaventati appunto daidella sera dell’ultimo dell’anno, glihanno iniziato a fuggire all’impazzata, andando a sbattere contro i cavi. Sono morti a centinaia, caduti sulle strade, come testimoniano varie foto che ritraggono la ...

Corriere : Capodanno, pioggia di storni morti per i botti nel centro di Roma - enpaonlus : A Roma i botti di Capodanno e i fuochi d’artificio fanno strage di uccelli, a migliaia a terra senza …… - poliziadistato : Un saluto da Lucio e Ermes, pastore belga dei cinofili di Ancona Questa sera non dimenticatevi dei vostri amici a q… - SaraAmighetti : RT @_teeo: I botti di capodanno sono la rappresentazione della mascolinità tossica - Martina59680344 : RT @Marco_dreams: Bastardi voi e i vostri botti di merda. Moria di uccelli a Roma in seguito ai botti di Capodanno. ?? -