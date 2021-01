Brian May: “Sembrava che Freddie fosse con noi” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Brian May ha rivisto il concerto tributo a Freddie Mercury durante il Natale, e ha condiviso alcuni ricordi toccanti. Sono passati quasi 30 anni dalla morte di Freddie Mercury e il suo spirito aleggia in ogni FM. Solo pochi mesi dopo la sua morte, nell’aprile 1992, i restanti membri dei Queen hanno organizzato un concerto di beneficenza in sua memoria. Brian May: Freddy era più grande cantante rock? Forse si o forse no, rimane il fatto che è lo spirito di un tempo. Il concerto tributo a Freddie Mercury si è svolto il lunedì di Pasqua allo stadio di Wembley, davanti a 72.000 persone. Lo spettacolo di Brian May, Roger Taylor e John Deacon in memoria del loro amico è stato avviato da artisti influenzati dai Queen. Un live nel cuore di tutti Il concerto è stato trasmesso da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 1 gennaio 2021)May ha rivisto il concerto tributo aMercury durante il Natale, e ha condiviso alcuni ricordi toccanti. Sono passati quasi 30 anni dalla morte diMercury e il suo spirito aleggia in ogni FM. Solo pochi mesi dopo la sua morte, nell’aprile 1992, i restanti membri dei Queen hanno organizzato un concerto di beneficenza in sua memoria.May: Freddy era più grande cantante rock? Forse si o forse no, rimane il fatto che è lo spirito di un tempo. Il concerto tributo aMercury si è svolto il lunedì di Pasqua allo stadio di Wembley, davanti a 72.000 persone. Lo spettacolo diMay, Roger Taylor e John Deacon in memoria del loro amico è stato avviato da artisti influenzati dai Queen. Un live nel cuore di tutti Il concerto è stato trasmesso da ...

Kngr89 : RT @ComunitaQueenIT: #NEWS| Eccola, ENDLESS RAIN degli X Japan, eseguita da YOSHIKI (USA), SARA BRIGHTMAN, ROGER TAYLOR, BRIAN MAY (UK), LI… - singsingarsing : RT @ComunitaQueenIT: #NEWS| Eccola, ENDLESS RAIN degli X Japan, eseguita da YOSHIKI (USA), SARA BRIGHTMAN, ROGER TAYLOR, BRIAN MAY (UK), LI… - ComunitaQueenIT : #NEWS| Eccola, ENDLESS RAIN degli X Japan, eseguita da YOSHIKI (USA), SARA BRIGHTMAN, ROGER TAYLOR, BRIAN MAY (UK),… - nWZGePVorr9rznY : RT @panapp: Molto emozionante “Endless Rain” eseguita coi musicisti a distanza: Yoshiki col suo piano trasparente dalla spiaggia di Los Ang… - ciccioXJAPAN92 : RT @panapp: Molto emozionante “Endless Rain” eseguita coi musicisti a distanza: Yoshiki col suo piano trasparente dalla spiaggia di Los Ang… -