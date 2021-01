Barbieri Gesac | “Con Salerno da 11 a 20 milioni di passeggeri nel prossimo decennio”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minuti– Significativa lettera di fine anno di Roberto, amministratore delegato– la società di gestione del sistema aeroportuale campano (scali di Napoli-Capodichino e-Costa d’Amalfi) – integralmente pubblicata dalla testata la Repubblica.scrive: “Si sta chiudendo un anno assai complesso per tutti. Per cittadini, per aziende, per istituzioni, per tutti i soggetti umanamente e socialmente rilevanti. Un’incertezza che sfiora la paura e che sembra mettere in discussione, prima ancora della tenuta economico sociale, il tessuto connettivo che rende una società qualcosa in più di una somma di singoli individui. L’aeroporto di Napoli e la sua società di gestioneè pienamente dentro questo vortice di incertezza. Ciò è tanto ...