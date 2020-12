Ultimata la fase di armatura | c' è anche la data per l' apertura del ponte 2 giugno

Ultime Notizie dalla rete : Ultimata fase

Corriere Adriatico

Avviso esplorativo per lo storico mercato coperto di via Filippini: previsto uno spazio per la condivisione in coworking, la formazione e lo sviluppo di imprese innovative nel settore dell’agrifood La ...CICLISMOL'AQUILA Nei prossimi giorni la Rcs illustrerà la104esima edizione del Giro d'Italia, il percorso è ancora in fase di definizione, mancano ancora delle tappe per avere ...