Schalke 04 | accordo con l’Arsenal per il prestito di Kolasinac

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Seadlasciaper tornare allo04. La notizia è stata riportata dalla Bild, per il difensore bosniaco si tratta di un ritorno Arsenal e04 hanno trovato l’per il passaggio di Seadalla squadra tedesca. A riportare la notizia è stato il quotidiano tedesco Bild. Il difensore bosniaco, che ha già vestito la maglia dellodal 2012 al 2017, si trasferirà insecco per sei mesi dale dovrebbe indossare la fascia da capitano. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Un jolly da Milan: in difesa ora avanza Simakan: Un jolly da Milan: in difesa ora avanza Simakan Il centrale france… -

Ultime Notizie dalla rete : Schalke accordo

Calcio News 24

Sead Kolasinac lascia l'Arsenal per tornare allo Schalke 04. La notizia è stata riportata dalla Bild, per il difensore bosniaco si tratta di un ritorno ...L'Arsenal sta per piazzare il primo colpo in uscita: Kolasinac è molto vicino alle Scalke 04. Leggi i dettagli della trattativa.