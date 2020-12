Roma | chiuso locale e sanzionato il titolare | non rispettava le norme anti-covid

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Durante il pomeriggio del 30 dicembre, nel corso dei servizi di controllo del territorio, finalizzati al rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da-19, i Carabinieri della StazionePiazza Dante hannoildi un fast food in via Gioberti, un 47enneno, per l’importo di 280 euro con conseguente chiusura dell’attività per 5 giorni. Transitando lungo la via, i Carabinieri hanno notato la presenza, daval, di circa 30 persone in assembramento che, all’arrivo della pattuglia, si sono allontanate repentinamente nelle vie limitrofe. Entrati poi nell’esercizio commerciale, i Carabinieri hanno accertato la presenza, non autorizzata, di 12 avventori. Ilè stato identificato e ...