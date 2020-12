Propaganda Live, come partecipare e vincere alla tombola social di Capodanno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Stasera durante il programma di Diego Bianchi su La7 si potrà giocare a tombola via social e vincere alcuni premi. Le istruzioni web sourceOggi è l’ultimo giorno del 2020 e tanti di noi, come di consueto, ci riuniremo (anche se in forma ristretta) con amici e parenti per il classico cenone di Capodanno. Spesso e volentieri nelle nostre case, durante la cena, si è soliti mantenere accesa la tv che ci accompagnerà fino alla mezzanotte con il classico conto alla rovescia. Quest’anno però, anche a causa del coprifuoco e dei locali chiusi, passate le ore 22 saremo costretti a rimanere a casa. Niente feste in discoteca o brindisi in qualche ristorante. A maggior ragione vale la pena tentare la fortuna e vincere qualcosa con una bella ... Leggi su instanews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Stasera durante il programma di Diego Bianchi su La7 si potrà giocare aviaalcuni premi. Le istruzioni web sourceOggi è l’ultimo giorno del 2020 e tanti di noi,di consueto, ci riuniremo (anche se in forma ristretta) con amici e parenti per il classico cenone di. Spesso e volentieri nelle nostre case, durante la cena, si è soliti mantenere accesa la tv che ci accompagnerà finomezzanotte con il classico contorovescia. Quest’anno però, anche a causa del coprifuoco e dei locali chiusi, passate le ore 22 saremo costretti a rimanere a casa. Niente feste in discoteca o brindisi in qualche ristorante. A maggior ragione vale la pena tentare la fortuna equalcosa con una bella ...

Puntata speciale di Propaganda Live su La7 in onda giovedì 31 dicembre a partire dalle 20,50. Capodanno 2021 sarà trascorso ...

Un Capodanno speciale

OSPITI di Diego Bianchi, dopo il successo di X-Factor domani sera Frankie e DD parteciperanno alla puntata speciale di San Silvestro in onda su La7 ...

