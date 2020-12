Neymar | le modelle invitate al mega festino

(Di giovedì 31 dicembre 2020) RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Ilparty chesta organizzando per la fine dell'anno ha sollevato molte critiche. Si vocifera che alla festa di Capodanno parteciperanno 500 persone. La procura ...

Corriere dello Sport.it

Nella festa organizzata a Rio de Janeiro dovrebbero arrivare da Miami Kiki Passo, Michelle Nevius e Jessica Bartlett. Ana Liz Bittencourt e Fernanda Brum, invece, sono già in Brasile ...Continuano a trapelare indiscrezioni in merito alla maxi festa che ha visto protagonista Neymar in Brasile. L’attaccante del PSG avrebbe organizzato – nonostante lui smentisca – un party a Rio de Jane ...