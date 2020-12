Morto Samuel Little, il più feroce serial killer della storia degli Usa: ha ucciso 93 donne, alcuni corpi non sono mai stati ritrovati (Di giovedì 31 dicembre 2020) È Morto a 80 anni Samuel Little, l’uomo definito dall’Fbi come il serial killer più feroce della storia degli stati Uniti. Era ricoverato in un ospedale della California, come riporta la Bbc. Little stava scontando l’ergastolo per l’omicidio di tre donne, ma ad oggi l’uomo aveva confessato di averne uccise 93 tra il 1970 e il 2005. Tutte le vittime erano persone vulnerabili, molte prostitute o tossicodipendenti. Ex pugile competitivo, Little avrebbe messo fuori combattimento le sue vittime prendendole a pugni prima di strangolarle, il che significa che non c’erano sempre segni evidenti, come ferite da arma da fuoco, che si trattasse di un omicidio. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Èa 80 anni, l’uomo definito dall’Fbi come ilpiùUniti. Era ricoverato in un ospedaleCalifornia, come riporta la Bbc.stava scontando l’ergastolo per l’omicidio di tre, ma ad oggi l’uomo aveva confessato di averne uccise 93 tra il 1970 e il 2005. Tutte le vittime erano persone vulnerabili, molte prostitute o tossicodipendenti. Ex pugile competitivo,avrebbe messo fuori combattimento le sue vittime prendendole a pugni prima di strangolarle, il che significa che non c’erano sempre segni evidenti, come ferite da arma da fuoco, che si trattasse di un omicidio. Per ...

Agenzia_Italia : È morto Samuel Little, il serial killer più prolifico degli Usa - clikservernet : Morto Samuel Little, il più feroce serial killer della storia degli Usa: ha ucciso 93 donne, alcuni corpi non sono… - Noovyis : (Morto Samuel Little, il più feroce serial killer della storia degli Usa: ha ucciso 93 donne, alcuni corpi non sono… - tusciaweb : Morto in carcere Samuel Little, confessò di aver ucciso 93 donne Los Angeles - È morto in carcere Samuel Little, c… - Marioli75350314 : RT @MediasetTgcom24: Morto in carcere Samuel Little, il 'peggior serial killer' della storia Usa: uccise 93 donne -