Mercato Juventus | l’agente di Emerson Palmieri | “Avevano un accordo”

(Di giovedì 31 dicembre 2020)è stato vicinissimo al trasferimento alla. Lo ha dichiarato apertamente il suo agente, Joao Santos, tramite i microfoni di Radio Kiss Kiss. L’ex Roma, seguito anche da Inter e Napoli, avrebbe potuto trasferirsi in estate a Torino perché poco considerato dall’attuale tecnico del Chelsea; Lampard. Nelle settimane precedenti, però, il procuratore ha smentito la possibilità che l’esterno possa partire durante la finestra delinvernale.: parla il procuratore di“Ha due anni di contratto col Chelsea, sicuramente avrebbe piacere di tornare in Italia al termine del contratto.al Napoli? Leggi anche:Kane, “Don Balòn”: ...

DiMarzio : La #Juventus insiste per Rovella del #Genoa - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, #Rovella sempre più vicino: le ultime - sportli26181512 : Mercato, Pioli a La Stampa: 'Se ci saranno occasioni ci faremo trovare pronti': Tra meno di una settimana il Milan… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Mercato Genoa: preso il centrale Vavro, torna anche Piatek! Schöne reintegrato? Rovella ceduto alla Juventus ma resta in pr… - stevedire : Tra i 'loro', gli juventini, ci sono anche io, fin da bambino molto tifoso della Juventus. Mi dispiace che il diret… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus

Serie A, sono in arrivo tante brutte notizie per i club di Serie A. In particolare si parla di una circolare secondo la quale il Decreto Crescita non potrà essere applicato, almeno non adesso. Prima d ...Emerson Palmieri è stato vicinissimo al trasferimento alla Juventus. Lo ha dichiarato apertamente il suo agente, Joao Santos, tramite i microfoni di Radio Kiss Kiss. L’ex Roma, seguito anche da Inter ...