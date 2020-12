L’Oms | “I vaccinati possono ancora trasmettere il virus”

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Mentre i media continuano a cavalcare l’onda di una campagna di vaccinazione senza precedenti, sottolineata in maniera entusiasta in questi giorni anche dal governo Conte, il mondo della scienza cerca timidamente di alzare il dito per far notare come, in mezzo a tanto entusiasmo, vi sianorischi da non sottovalutare. Negli scorsi giorni, molti esperti hanno sottolineato come la sperimentazione sia di fattoin corso e quanto i tempi saranno lunghi: impossibile lasciarsi l’epidemia alle spalle prima di un anno almeno, forse più. Ora, ecco un nuovo allarme arrivare direttamente dal. Soumya Swaminathan, capo ricercatore dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità, ha infatti spiegato durante un metting come i farmaci anti-Covid in arrivo in queste ore non saranno la panacea che tanti dipingono: “Non credo che abbiamo ...