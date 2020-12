I 10 film più attesi del 2021 | dai Manetti Bros a Lady Gaga

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Come abbiamo avuto modo di vedere precedentemente, l’industria dell’audiovisivo non si è fermata. Il panorama globale e, possiamo dirlo a gran voce, anche quello italiano ha infatti assistito a una proliferazione di contenuti, soprattutto seriali, di notevole spessore. Segno che, qualsiasi inconveniente possa accadere, la voglia di sognare non potrà mai essere frenata. Certamente, è indubbio il fatto che molte produzioni siano state posticipate, motivo per il quale alcuniper il prossimo anno, siano stati ulteriormente rimandati. Tuttavia, possiamo dire che una volta riaperte le sale cinematografiche, gli schermi non rimarranno di certo inutilizzati. Numerose sono infatti le novità previste per il. Di seguito dunque, una lista che vuole segnalare i 10piùper l’anno a ...