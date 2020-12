‘Gf Vip 5’, Andrea Zelletta torna a parlare dell’ipotetico tradimento di Natalia Paragoni e non ha dubbi su quale sarebbe la sua reazione (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quella di lunedì è stata una puntata carica di mille emozioni per Andrea Zelletta. Il concorrente chiuso da oltre 100 giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 5 – dopo aver ricevuto un regalo di Natale da parte della fidanzata Natalia Paragoni che lo aveva mandato in crisi – ha avuto l’occasione di vederla e di chiarire le regioni di quel gesto impulsivo. Durante l’incontro, però, è intervenuta anche Dayane Mello che ha rivelato alcune voci su un presunto tradimento dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, avvenuto quest’estate a Capri. Un gossip – confermato anche da Giacomo Urtis – che Natalia ci ha tenuto a smentire, e al quale Andrea sul momento non ha dato molta rilevanza, volendo chiudere subito la questione. Tuttavia, il giorno dopo la puntata ... Leggi su isaechia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quella di lunedì è stata una puntata carica di mille emozioni per. Il concorrente chiuso da oltre 100 giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 5 – dopo aver ricevuto un regalo di Natale da parte della fidanzatache lo aveva mandato in crisi – ha avuto l’occasione di vederla e di chiarire le regioni di quel gesto impulsivo. Durante l’incontro, però, è intervenuta anche Dayane Mello che ha rivelato alcune voci su un presuntodell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, avvenuto quest’estate a Capri. Un gossip – confermato anche da Giacomo Urtis – checi ha tenuto a smentire, e alsul momento non ha dato molta rilevanza, volendo chiudere subito la questione. Tuttavia, il giorno dopo la puntata ...

