Esenti dal ticket sanitario: 24 su 29 controllati hanno truffato l'Ausl

La bontà dell'analisi compiuta è testimoniata dall'alta percentuale di irregolarità riscontrate sul campione selezionato, visto che oltre l'80% dei controlli si è chiuso con contestazioni

