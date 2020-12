Delitto Regeni, dal Cairo schiaffo a Roma: “Niente processo, è immotivato” (Di giovedì 31 dicembre 2020) La procura egiziana ha annunciato oggi che non ci sono ragioni per avviare un procedimento penale per il sequestro, la tortura e l'omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni, perchè "il responsabile è sconosciuto". E' quanto si legge sulla pagina Facebook della procura, che ha incaricato gli inquirenti di "proseguire nelle indagini". La procura ha anche respinto le accuse mosse contro quattro funzionari e un poliziotto della Sicurezza nazionale, si precisa nel comunicato. Nelle 11 pagine di comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, la procura ricorda che le indagini della procura sono iniziate il 3 febbraio 2016, quando venne scoperto il cadavere di Regeni, e sono andate avanti per quasi cinque anni, approfondendo "tutti i particolari", dalle frequentazioni di Regeni alle sue ricerche sui movimenti sindacali, ai suoi ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 31 dicembre 2020) La procura egiziana ha annunciato oggi che non ci sono ragioni per avviare un procedimento penale per il sequestro, la tortura e l'omicidio del ricercatore italiano Giulio, perchè "il responsabile è sconosciuto". E' quanto si legge sulla pagina Facebook della procura, che ha incaricato gli inquirenti di "proseguire nelle indagini". La procura ha anche respinto le accuse mosse contro quattro funzionari e un poliziotto della Sicurezza nazionale, si precisa nel comunicato. Nelle 11 pagine di comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, la procura ricorda che le indagini della procura sono iniziate il 3 febbraio 2016, quando venne scoperto il cadavere di, e sono andate avanti per quasi cinque anni, approfondendo "tutti i particolari", dalle frequentazioni dialle sue ricerche sui movimenti sindacali, ai suoi ...

