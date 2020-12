Accordo Ue-Cina? Ecco i dubbi del Parlamento. Parla Castaldo (M5S) (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quello annunciato oggi tra Unione europea e Cina è “un Accordo in chiaro-scuro” secondo Fabio Massimo Castaldo (Movimento 5 Stelle). Il vicepresidente del Parlamento europeo con delega a diritti umani e democrazia (unico italiano a firmare la risoluzione approvata due settimane fa dal Parlamento europeo in difesa degli uiguri e dei diritti umani in Cina), spiega a Formiche.net perché vede il “bicchiere più mezzo vuoto che mezzo pieno”. Castaldo, ci sono aspetti positivi e negativi di questa intesa. Partiamo dai primi. Dal punto di vista negoziale, l’importante accelerazione delle ultime settimane è arrivata anche grazie alle rilevanti concessioni di Pechino, soprattutto su ambiti che erano rimasti finora critici inerenti alla parità di ... Leggi su formiche (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quello annunciato oggi tra Unione europea eè “unin chiaro-scuro” secondo Fabio Massimo(Movimento 5 Stelle). Il vicepresidente deleuropeo con delega a diritti umani e democrazia (unico italiano a firmare la risoluzione approvata due settimane fa daleuropeo in difesa degli uiguri e dei diritti umani in), spiega a Formiche.net perché vede il “bicchiere più mezzo vuoto che mezzo pieno”., ci sono aspetti positivi e negativi di questa intesa. Partiamo dai primi. Dal punto di vista negoziale, l’importante accelerazione delle ultime settimane è arrivata anche grazie alle rilevanti concessioni di Pechino, soprattutto su ambiti che erano rimasti finora critici inerenti alla parità di ...

