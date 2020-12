Una mantide religiosa di 30 milioni di anni è conservata incontaminata in un pezzo di ambra (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ricordate il film Jurassic park, in cui alcune zanzare venivano ritrovate cristallizzate all’interno di un pezzo di ambra? Ebbene, questo tipo di scoperte non avviene solamente nei film, infatti anche nella realtà è possibile ritrovare alcuni insetti di milioni di anni fa, incastonati all’interno di questo materiale. Un chiaro esempio è dato proprio da questa piccola mantide religiosa, che è rimasta completamente “congelata” nel tempo, e incastonata all’interno di questa resina fossile. Il pezzo è davvero piccolissimo, misurando solo pochi centimetri ma è stato venduto per il valore di 6000 dollari nel 2016. Le origini di questo particolare cristallo di ambra provengono dalla Repubblica Dominicana ed è davvero un oggetto molto raro. Sembra che la sua ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ricordate il film Jurassic park, in cui alcune zanzare venivano ritrovate cristallizzate all’interno di undi? Ebbene, questo tipo di scoperte non avviene solamente nei film, infatti anche nella realtà è possibile ritrovare alcuni insetti didifa, incastonati all’interno di questo materiale. Un chiaro esempio è dato proprio da questa piccola, che è rimasta completamente “congelata” nel tempo, e incastonata all’interno di questa resina fossile. Ilè davvero piccolissimo, misurando solo pochi centimetri ma è stato venduto per il valore di 6000 dollari nel 2016. Le origini di questo particolare cristallo diprovengono dalla Repubblica Dominicana ed è davvero un oggetto molto raro. Sembra che la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Una mantide Questa mantide religiosa ha 30 milioni di anni e si è conservata alla perfezione 105.net Questa mantide religiosa ha 30 milioni di anni e si è conservata alla perfezione

Stiamo parlando di una mantide religiosa, bellissima. Il reperto è stato venduto all'asta da Heritage Auctions per 6mila dollari. Da una parte abbiamo la pietra dominicana, che proviene dall’Hymenaea ...

Stiamo parlando di una mantide religiosa, bellissima. Il reperto è stato venduto all'asta da Heritage Auctions per 6mila dollari. Da una parte abbiamo la pietra dominicana, che proviene dall'Hymenaea ...