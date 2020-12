"Ultimatum non ammissibili", "la verità illumina": Conte e Renzi si sfidano citando Moro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Conte respinge l’adozione di termini come ‘Ultimatum’ da parte di Matteo Renzi nei confronti del governo. Per farlo il premier nella conferenza stampa di fine anno cita Aldo Moro, proprio come ha fatto stamattina Matteo Renzi in aula al Senato, quando ha detto che “la verità illumina e dà coraggio”. “Gli Ultimatum non appartengono al mio bagaglio culturale e politico. Nell’ultimo discorso di Ado Moro ai gruppi parlamentari della dc - ricorda Conte - lo statista diceva che gli Ultimatum non sono ammissibili in politica perché hanno il significato di una stretta che significherebbe far precipitare le cose e impedire che si raggiunga una soluzione positiva. Io sono al di fuori degli ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020)respinge l’adozione di termini come ‘’ da parte di Matteonei confronti del governo. Per farlo il premier nella conferenza stampa di fine anno cita Aldo, proprio come ha fatto stamattina Matteoin aula al Senato, quando ha detto che “lae dà coraggio”. “Glinon appartengono al mio bagaglio culturale e politico. Nell’ultimo discorso di Adoai gruppi parlamentari della dc - ricorda- lo statista diceva che glinon sonoin politica perché hanno il significato di una stretta che significherebbe far precipitare le cose e impedire che si raggiunga una soluzione positiva. Io sono al di fuori degli ...

