Sedi digitali | sistema meriti e molto altro Un 2021 ricco di appuntamenti

Leggi su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) di Enrica Sabatini, socia e responsabile ricerca e sviluppo dell’Associazione Rousseau Sono molteplici le occasioni di partecipazione e di formazione organizzate da Rousseau per il: otto nuovi incontri di co-progettazione con gli iscritti per definire insieme le nuovetematiche e territoriali, un percorso di tre tappe per definire insieme un nuovomeritocratico in grado di premiare il valore creato per la comunità, ma anche la competenza e l’aderenza ai nostri valori e principi fondamentali, e poi ancora, undici incontri per formare i futuri ambasciatori della partecipazione e consentire loro di acquisire gli strumenti operativi e culturali necessari per svolgere al meglio le loro attività. Ilsarà un annodi opportunità di incontro e di ...