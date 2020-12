Roberto Benigni, l’ammissione dell’attore: “Non ci credevo” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Roberto Benigni, attore di grande fama italiana, ha dichiarato che non dimenticherà mai delle parole che gli sono state dette. Ma da chi? Roberto Benigni questa sera in seconda serata su Iris sarà protagonista nel film di Woody Allen “To Rome With Love”. Una commedia che vede nel cast un connubio di attori americani ed Leggi su youmovies (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., attore di grande fama italiana, ha dichiarato che non dimenticherà mai delle parole che gli sono state dette. Ma da chi?questa sera in seconda serata su Iris sarà protagonista nel film di Woody Allen “To Rome With Love”. Una commedia che vede nel cast un connubio di attori americani ed

simplymyself19 : RT @Ardesia05: Se c'è una cosa che posso assicurarti è che i miei occhi non smetteranno mai, e dico, mai di guardarti ogni volta come se f… - 99per100 : #MigliorFilmDiSempre #BestMovieOfAllTime 5?1?2?esimi di finale #SIMPLETHEBEST Scegli il miglior film di tutti i te… - 99per100 : #MigliorFilmDiSempre #BestMovieOfAllTime 5?1?2?esimi di finale #SIMPLETHEBEST Scegli il miglior film tra: 1) Il… - 99per100 : RT @99per100: #MigliorFilmDiSempre #BestMovieOfAllTime 5?1?2?esimi di finale #SIMPLETHEBEST Vota, RT e fai votare Scegli il miglior film… - Ardesia05 : Se c'è una cosa che posso assicurarti è che i miei occhi non smetteranno mai, e dico, mai di guardarti ogni volta… -