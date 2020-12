Reggina-Cremonese 1-0 | Diretta | Sblocca Folorunsho complice una deviazione

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)si affrontano a partire dalle 15.00 allo Stadio Oreste Granillo in occasione della 16° giornata del campionato di Serie B. Le due compagini sono attualmente in zona… L'articolo1-0unaproviene da Meteoweek.com.

tuttoreggina : #RegginaCremonese, il commento dopo il primo tempo: Folorunsho beffa Volpe #TuttoReggina #serieB - USCremonese : #RGICRE La prima frazione termina con la Reggina in vantaggio grazie a una punizione di Folorunsho #cremonese… - SGrigiorosso : ??| #RGICRE 1-0 ? Cremo beffata allo scadere da una punizione di Folorunsho (Volpe non irresistibile) Partita ava… - micfur68 : Se c'è qualche reggino interessato Reggina 1 Cremonese 0 - Gazzetta_it : Si va al riposo, Reggina-Cremonese 1-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina Cremonese

Goal.com

La Reggina chiude in vantaggio di una rete il primo tempo del fondamentale match casalingo contro la Cremonese. Goal maturato negli ultimi istanti dei primi 45' grazie ad un tiro di Folorunsho su ...Reggina-Cremonese è lo scontro diretto per la salvezza in programma nella 16a giornata di Serie B: la cronaca minuto per minuto.