Regeni, la Procura egiziana attacca i pm italiani: "Processo immotivato, indagini svolte in maniera scorretta". E sul ricercatore: "Ha tenuto un comportamento non consono" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La difesa dei quattro membri della National Security accusati dai pm di Roma di essere i responsabili del rapimento, della tortura e dell'uccisione di Giulio Regeni, il sostegno alla falsa pista dei cinque rapinatori, le accuse ai pm italiani, ipotesi di complotto e, infine, anche un giudizio sul ricercatore di Fiumicello che durante la permanenza in Egitto avrebbe tenuto un comportamento "non consono" e che per questo è stato messo "sotto osservazione" dai servizi segreti di Abdel Fattah al-Sisi. C'è tutto questo nell'ultimo comunicato diffuso dalla Procura del Cairo che si occupa del caso di Giulio Regeni, accusata dai pm romani di scarsa collaborazione nelle indagini. Il Procuratore generale, Hamada Al Sawi, come ...

