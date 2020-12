Pulire la vetrinetta e prevenire la polvere sarà semplicissimo con questo trucco!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)lalain modo veloce e semplice Le vetrinette, sono un mobile che spesso arricchisce l’arredamento del nostro salotto. Comodissime per contenere servizi di bicchieri o oggettistica, arredano con discrezione. Purtroppo però, anche questi mobili, non sono immuni dalla, trascurare la loro pulizia rende tutto il salotto trasandato.lalasenza troppa fatica!le ante in vetro La prima cosa da curare, per mantenere lasplendente sono proprio le ante in vetro. L’interno, se la chiusura ha una buona tenuta, si sporca molto meno e quindi possiamo passarlo con meno frequenza. La buona notizia è che pur essendo ...