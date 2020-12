Piazza Affari tonica in un’Europa cauta

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a. L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,73%), raggiunge 48,35 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,53%. Nello scenario borsistico europeo ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,33% a 22.332 punti; ...