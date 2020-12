Omicidio Gudeta | le “capre felici” accudite da un amico dell’imprenditrice Arrivate richieste da tutta Italia per occuparsene

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sonodaper occuparsi delledi Agitu, la donna etiope uccisa a 42 anni nella sua casa di Frassilongo, in Trentino, dal 32enne ghanese Adams Suleiman. L’imprenditrice aveva fondato l’azienda agricola “La capra felice” , per la produzione di formaggi bio e cosmesi con latte diautoctone (sono 180 in tutto). La sfida, raccontavasul suo sito, era quella di “vivere in armonia con la natura e recuperare dall’estinzione la bellissima capra Mochena”. Oggi a poche ore dall’, undella donna si sta occupando degli animali. Il Comune, ha assicurato il sindaco Luca Puecher, ha garantito che sarà l’amministrazione ad occuparsi degli animali di Agitu, trovando ...

Ha confessato l’uomo fermato per l’omicidio di Agitu Ideo Gudeta, la pastora etiope di 42anni trovata morta nella sua casa in valle dei Mocheni, in Trentino. È un 32enne ghanese, collaboratore nell’az ...L'imprenditrice etiope , diventata simbolo dell'integrazione, sarebbe stata uccisa per uno stipendio non corrisposto. L'assassino era infatti un suo dipendente ed era stato recentemente richiamato a ...