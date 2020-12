Newcastle-Liverpool 0-0 | Klopp | “Adesso non penso alla classifica | non significa nulla”

Leggi su sportface

(Di giovedì 31 dicembre 2020) “Abbiamo creato occasioni folli, ma non le abbiamo concretizzate. Questo è un pareggio di cui non siamo contenti, ma sono davvero soddisfatto per la prestazione dei miei ragazzi. L’ultima cosa a cuiè la nostra posizione in, attualmente non. Da 30 anni, ogni fine anno, desidero che la mia famiglia goda di buona salute. Quanto detto accadrà a maggior ragione quest’anno. Il 2020 è stato un anno fantastico sportivamente, siamo diventati campioni d’Inghilterra, il resto è stato complesso e da dimenticare. Sono abbastanza felice che il 2020 sia quasi terminato“. Queste sono le dichiarazioni di Jurgen, rilasciate nel post-partita di0-0. L’allenatore dei Reds ha commentato brevemente il match valido per la sedicesima ...