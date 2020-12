“Mi deve 20mila euro” Elisabetta Gregoraci | non c’è pace | da chi arriva l’ultima bomba

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non c’èper. Da quando ha partecipato al GF Vip le voci su di lei sono diventate irrefrenabili. E anche ora che è fuori la situazione non è affatto migliorata.– o sarebbe meglio dire “bombe” –no dalle pagine del settimanale Oggi. Mentre lei continua a ammaliare in studio, al GF Vip, con outfit che fanno sognare e sui social, dove è tornata più attiva che mai, sul nuovo numero del magazine in edicola ecco l’intervista al suo ex agente, Francesco Chiesa Soprani, che tra le altre cose era già intervenuto nelle scorse settimane per parlare del suo matrimonio con Flavio Briatore. Ora racconta anche come Eli avrebbe conosciuto quello che oggi è il suo ex marito e papà del figlio Nathan Falco. (Continua dopo la foto) “A quanto so tra loro c’è ...