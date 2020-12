Maehle all’Atalanta, la conferma ufficiale: il comunicato del club (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’Atalanta ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Joakim Maehle. Ecco il testo integrale della nota diramata dal club orobico: Atalanta B.C. comunica di aver raggiunto con il club KRC Genk un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Joakim Maehle Pedersen. Il calciatore, preventivamente sottoposto alle visite mediche, è già aggregato alla squadra nerazzurra con l’autorizzazione del Genk. L’operazione sarà formalizzata e conclusa il 4 gennaio 2021 all’apertura della campagna trasferimenti. Foto: voetbalkrant L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’Atalanta haufficialmente l’acquisto di Joakim. Ecco il testo integrale della nota diramata dalorobico: Atalanta B.C. comunica di aver raggiunto con ilKRC Genk un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore JoakimPedersen. Il calciatore, preventivamente sottoposto alle visite mediche, è già aggregato alla squadra nerazzurra con l’autorizzazione del Genk. L’operazione sarà formalizzata e conclusa il 4 gennaio 2021 all’apertura della campagna trasferimenti. Foto: voetbalkrant L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

