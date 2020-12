Lite tra automobolisti | infetto al Covid sputa in faccia all’altro | denunciato per epidemia colposa

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Positivo alingaggia unaautomobilistica in strada eall’indirizzo di un’altra persona. E’ quanto accaduto a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. Il diverbio sarebbe sorto per motivi di parcheggio. Portomaggiore (Ferrara),automobilistica finisce in sputi: uomoperA fronteggiarsi un 62enne e un 39enne. Secondo una prima ricostruzione, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.