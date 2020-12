Coronavirus nella casa di riposo: positivi 12 ospiti e 3 operatori, isolata un'ala della struttura (Di mercoledì 30 dicembre 2020) TOLENTINO - positivi 12 ospiti della casa di riposo 'Vincenzo Porcelli' e tre operatori di una cooperativa che opera all'interno della struttura. Il dato è emerso in seguito ai periodici controlli che ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 30 dicembre 2020) TOLENTINO -12di'Vincenzo Porcelli' e tredi una cooperativa che opera all'interno. Il dato è emerso in seguito ai periodici controlli che ...

chetempochefa : Claudia Alivernini, romana di 29 anni e volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battagli… - infoitsalute : Coronavirus, il lungo viaggio dei vaccini nella neve: da oggi le dosi nelle Rsa - infoitinterno : Coronavirus, dopo il 'picco' al ribasso di ieri, nuovi casi in aumento oggi: 271 in Toscana e 18 nella nostra provi… - casarinale58 : RT @TgrRai: Rivedi #BuongiornoItalia del #30dicembre: ? #VaccinoCovid, 469.950 dosi arrivate nella notte a #Roma Ciampino; ?? #Coronavirus #… - MuseCOM : Coronavirus: come potrebbe evolvere la pandemia nel 2021 Iscriviti alle newsletter di CnR Comunicazione nella Risto… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nella Covid oggi: bollettino coronavirus 29 dicembre. Dati e contagi nelle Marche il Resto del Carlino Covid, il carabiniere che ha portato il siero: «Ho rinunciato al Natale per dare il vaccino agli italiani»

«Portare le prime dosi di vaccino è stato un onore e un bel regalo di Natale per il Paese». Celestino Piccirillo, 40 anni, sposato, con due bambini, ...

Coronavirus Marche, arrivano oggi 8.775 vaccini all’aeroporto di Falconara

Coronavirus Marche: arrivano oggi quasi 9000 dosi di vaccino in regione, da destinare al personale della sanità pubblica e privata e a quello delle Rsa.

«Portare le prime dosi di vaccino è stato un onore e un bel regalo di Natale per il Paese». Celestino Piccirillo, 40 anni, sposato, con due bambini, ...Coronavirus Marche: arrivano oggi quasi 9000 dosi di vaccino in regione, da destinare al personale della sanità pubblica e privata e a quello delle Rsa.