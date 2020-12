Contagion, il Covid-19 porta Steven Soderbergh al sequel (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Contagion è un film che ha tragicamente anticipato i tempi. Ora Steven Soderbergh parla di un sequel dopo il terribile 2020 che abbiamo vissuto. L’artista ha parlato di recente al podcast Happy Sad Confused, svelando l’idea di andare avanti con un secondo capitolo: “Sto sviluppando con Scott Burns un secondo progetto, un certo tipo di Leggi su youmovies (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è un film che ha tragicamente anticipato i tempi. Oraparla di undopo il terribile 2020 che abbiamo vissuto. L’artista ha parlato di recente al podcast Happy Sad Confused, svelando l’idea di andare avanti con un secondo capitolo: “Sto sviluppando con Scott Burns un secondo progetto, un certo tipo di

darkskywriter : Il Covid è il prequel di Contagion - bisagnino : Sanjay GUPTA, il consulente CNN per il Covid che recitò in “CONTAGION” nel 2011 - ShardanFreeMan : RT @Detoxed_Info: Sanjay GUPTA, il consulente CNN per il Covid che recitò in “CONTAGION” nel 2011 - IGarini : RT @Detoxed_Info: Sanjay GUPTA, il consulente CNN per il Covid che recitò in “CONTAGION” nel 2011 - Detoxed_Info : Sanjay GUPTA, il consulente CNN per il Covid che recitò in “CONTAGION” nel 2011 -