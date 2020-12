Bolivia, calciatore derubato da un ladro a quattro zampe | video (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un ospite inatteso ha invaso il campo sportivo durante il match tra The Strongest e Nacional Potosí, conclusa 3 a 0 per i padroni di casa. Il cane ha deciso di entrare durante la partita e rubare una scarpa da un giocatore del Nacional Potosí. La partita si è interrotta per qualche minuto, il cane è stato preso in braccio e portato fuori dall'area di gioco. Guarda tutti i video Cane Elicottero NoneCane Gallo Nonevideo Leeds Cane None Leggi su panorama (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un ospite inatteso ha invaso il campo sportivo durante il match tra The Strongest e Nacional Potosí, conclusa 3 a 0 per i padroni di casa. Il cane ha deciso di entrare durante la partita e rubare una scarpa da un giocatore del Nacional Potosí. La partita si è interrotta per qualche minuto, il cane è stato preso in braccio e portato fuori dall'area di gioco. Guarda tutti iCane Elicottero NoneCane Gallo NoneLeeds Cane None

