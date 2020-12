25 dei proprietari di auto più creativi e geniali di sempre

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nel mondo esistono tanti modi per esprimere la propria personalità… c’è chi lo fa con un tipo particolare di abbigliamento, chi nel caratterizzare alcuni specifici tratti somatici, mentre altre persone lo fanno personalizzando, in maniera davvero unica il loro veicolo. Latà di cui sono dotati gli esseri umani è qualcosa di davvero unico e a volte basta davvero poco per riuscire a distinguersi dalle masse. Oggi vogliamo presentarvi alcuni esempi di persone che hanno realizzato delle piccole (o grandi) modifiche al loro veicolo, rendendolo non soltanto unico nel suo genere, ma una vera trasposizione della propria personalità. 1. Immaginate quante ore di lavoro sono servite per trasformare in maniera così spettacolare questo maggiolino Volkswagen. 2. Un piccolo incidente ha rovinato il veicolo di quest’uomo, ma con un po’ dità, il danno ...