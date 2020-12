Vigili del Fuoco di Pordenone pronti a intervenire come supporto logistico in Croazia (Di martedì 29 dicembre 2020) I Vigili del Fuoco di Pordenone nella giornata odierna hanno predisposto tutto l’occorrente per la possibile mobilitazione da parte del Centro Operativo Nazionale vigilFuoco del proprio personale per la Croazia.Al convoglio è affidata la funzione logistica, con la predisposizione di un campo base gonfiabile che garantisce autonomia e sostentamento nelle fasi emergenziali fino a 40 Vigili del Fuoco.Il “Modulo di supporto logistico Medio” è dotato di 4 tendoni ricovero, 1 tendone comunitario, servizi igienici, cucina completa, un generatore da 60 kW, riscaldatori/climatizzatori e tutto il necessario per il personale.Nel passato è stato impiegato nel 2016 nel sisma del Centro Italia a Pescara del Tronto e in varie esercitazioni nazionali ... Leggi su udine20 (Di martedì 29 dicembre 2020) Ideldinella giornata odierna hanno predisposto tutto l’occorrente per la possibile mobilitazione da parte del Centro Operativo Nazionale vigildel proprio personale per la.Al convoglio è affidata la funzione logistica, con la predisposizione di un campo base gonfiabile che garantisce autonomia e sostentamento nelle fasi emergenziali fino a 40del.Il “Modulo diMedio” è dotato di 4 tendoni ricovero, 1 tendone comunitario, servizi igienici, cucina completa, un generatore da 60 kW, riscaldatori/climatizzatori e tutto il necessario per il personale.Nel passato è stato impiegato nel 2016 nel sisma del Centro Italia a Pescara del Tronto e in varie esercitazioni nazionali ...

Viminale : Accordo a #Caserta tra #Vigilidelfuoco e Asl per l'allestimento di un drive-through per i tamponi. Gestito dai medi… - albertoangela : Concludiamo il viaggio nella Roma di Nerone in compagnia dei due vigili del fuoco, Vindex e Saturninus. In “L’ultim… - enpaonlus : Milano, un airone sfugge ai pescatori e viene salvato nel naviglio tra gli applausi dei passanti… - conapo_toscana : Bene il Dpcm di autorizzazione alle assunzioni ma ora il Viminale affretti le assunzioni dei vigili del fuoco - dic… - EEspulsi : @ElisabettaSamm1 @matteosalvinimi Hai rotto 3/4 di minchia! Democrazia sospesa? Come quando i vigili del fuoco sequ… -