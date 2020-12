Venezia-Partizan Belgrado in tv | data | orario | canale e diretta streaming Eurocup 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 29 dicembre 2020) Umana Reyersi sfidano nel recupero della settima giornata di. Nel gruppo A si sono già qualificati i serbi che giocheranno la fase di top-16, mentre i lagunari hanno già salutato la competizione e scenderanno in campo per pura formalità. Martedì 29 dicembre alle ore 20.30 inizierà la sfida che potrete seguire in esclusivasu Eurosport Player. SEGUI INSportFace.