"Tutto vero, adesso mi lascio andare". Questa frase, in diretta tv: sì consuma un "dramma" per Elisabetta Gregoraci (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip, nel corso della diretta condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 28 dicembre. Già, perché negli ultimi giorni ha fatto molto parlare il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, arrivato dopo lunghi giorni di ammiccamenti, coccole, abbracci e carezze. Insomma, la passione è esplosa. E non si trattava di un gioco, affatto. Lo ha confermato direttamente Pretelli nel corso della puntata: "Era un bacio vero. Il freno a mano l'ho tirato dieci giorni fa, ma ora mi sto lasciando andare". Parole che, forse, avranno fatto un po' male ad Elisabetta Grgoraci, con cui Pretelli aveva un rapporto molto speciale e con cui però, a causa delle "frenate" di lei, non è mai esplosa la passione. Anche la Salemi, da par suo, si è detta invaghita di Pretelli: "Ora ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip, nel corso dellacondotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 28 dicembre. Già, perché negli ultimi giorni ha fatto molto parlare il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, arrivato dopo lunghi giorni di ammiccamenti, coccole, abbracci e carezze. Insomma, la passione è esplosa. E non si trattava di un gioco, affatto. Lo ha confermatomente Pretelli nel corso della puntata: "Era un bacio. Il freno a mano l'ho tirato dieci giorni fa, ma ora mi sto lasciando". Parole che, forse, avranno fatto un po' male adGrgoraci, con cui Pretelli aveva un rapporto molto speciale e con cui però, a causa delle "frenate" di lei, non è mai esplosa la passione. Anche la Salemi, da par suo, si è detta invaghita di Pretelli: "Ora ...

