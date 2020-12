Troppa neve davanti casa | lui imbraccia un lanciafiamme VIDEO

Giuseppe_Gaudio : #americanate #americanstuff Usa, troppa neve sul vialetto di casa: invece di spazzarla utilizza un lanciafiamme… - everlong2404 : Usa, troppa neve sul vialetto di casa: invece di spazzarla utilizza un l... - Giuseppinatatan : C'è troppa neve di fronte a casa, al posto del badile imbraccia un lanciafiamme: ecco come va a finire - Video - Il… - alex63roy : RT @mondoturf: ?? Troppa neve a Varese, pista congelata all'ippodromo ?? Annullato il convegno del 30 Dicembre, è ufficiale Storia e foto… - mondoturf : ?? Troppa neve a Varese, pista congelata all'ippodromo ?? Annullato il convegno del 30 Dicembre, è ufficiale Stori… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppa neve

Il Fatto Quotidiano

Concluso l'ACI Rally Monza e quindi il WRC 2020, i team non hanno perso tempo (anche perché non ne avevamo tantissimo prima della ripartenza del campionato) e si sono diretti in Francia per alcuni tes ...Condividi questo articolo:Milano, 29 dic. (Adnkronos) – “Terminata l’allerta meteo l’assessore comunale alla mobilità e lavori pubblici del comune di Milano, Marco Granelli, ha affermato che la caduta ...