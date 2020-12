Sorpresa ai controlli Covid: coniugi insospettabili presi con un chilo di cocaina nascosto nella scatola dei colori (Di martedì 29 dicembre 2020) PESARO - La droga dentro due scatole di pittura. Un effetto matrioska che però non è sfuggito ai carabinieri di Pesaro . Che hanno arrestato una coppia di albanesi incensurati - marito e moglie -, ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 29 dicembre 2020) PESARO - La droga dentro due scatole di pittura. Un effetto matrioska che però non è sfuggito ai carabinieri di Pesaro . Che hanno arrestato una coppia di albanesi incensurati - marito e moglie -, ...

semplicesai : Zona rossa e controlli sul Raccordo Avellino-Salerno. Amara sorpresa per i 'furbetti' - Day Italia News - Antonior791 : @HuffPostItalia La sfida @_Carabinieri_ vs @poliziadistato si fa serrata. Chi farà più compagnia agli anziani? Atte… - vapo59 : @PeppinInter Un recente ricovero di frank, per asportare un foruncolo vicino all'ano è stato fatto un prelievo di… - antonio_parrini : @CinziaSally Io devo aspettare di andare in pensione, dove lavoro fanno i controlli a sorpresa, dall'alcol all'aspirina cercano la qualunque - Carmen36051956 : RT @abbracadabra6: @Carmen36051956 @ItalianoeRomano Controlli a sorpresa in tutte le RSA. Ve lo dice una che ci lavora ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa controlli Sorpresa ai controlli Covid: coniugi insospettabili presi con un chilo di cocaina nascosto nella... Corriere Adriatico Sorpresa ai controlli Covid: coniugi insospettabili presi con un chilo di cocaina nascosto nella scatola dei colori

PESARO - La droga dentro due scatole di pittura. Un effetto matrioska che però non è sfuggito ai carabinieri di Pesaro. Che hanno arrestato una coppia di albanesi incensurati ...

Cliente al banco Chiuso e multato un altro locale

Un altro bar di Santa Croce è stato chiuso e multato dai carabinieri per mancato rispetto della normativa anti-Covid. Nei tre giorni di Natale, Santo Stefano e domenica, i militari dell’Arma della com ...

PESARO - La droga dentro due scatole di pittura. Un effetto matrioska che però non è sfuggito ai carabinieri di Pesaro. Che hanno arrestato una coppia di albanesi incensurati ...Un altro bar di Santa Croce è stato chiuso e multato dai carabinieri per mancato rispetto della normativa anti-Covid. Nei tre giorni di Natale, Santo Stefano e domenica, i militari dell’Arma della com ...