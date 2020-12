Sistema Prosecco, 135 azioni legali in tutti i continenti nel 2020 (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono state oltre 135 le azioni legali portate avanti dai Consorzi di Tutela del Sistema Prosecco nel 2020. Decine i Paesi coinvolti nei vari continenti, nel nome della protezione del nome Prosecco in Italia e all’estero. Nato nel 2014 grazie alla volontà dei tre Consorzi che rappresentano il “Mondo Prosecco” (Consorzio di Tutela della Doc Prosecco, Consorzio di Tutela della Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco e Consorzio di Tutela della Docg Asolo Prosecco), Sistema Prosecco ha implementato nel corso degli anni il numero di attività legali e le strategie volte alla difesa della notorietà del Prosecco, delle realtà che lo ... Leggi su winemag (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono state oltre 135 leportate avanti dai Consorzi di Tutela delnel. Decine i Paesi coinvolti nei vari, nel nome della protezione del nomein Italia e all’estero. Nato nel 2014 grazie alla volontà dei tre Consorzi che rappresentano il “Mondo” (Consorzio di Tutela della Doc, Consorzio di Tutela della Docg Conegliano Valdobbiadenee Consorzio di Tutela della Docg Asolo),ha implementato nel corso degli anni il numero di attivitàe le strategie volte alla difesa della notorietà del, delle realtà che lo ...

WineNewsIt : l 2020 del #SistemaProsecco: più che alle #contraffazioni, è lotta ai #marchi “evocativi”. 135 azioni legali per tu… - InformaCibo : Sistema Prosecco: un anno di battaglie in difesa di uno dei simboli del Made in Italy - Blondetrotter1 : Sistema Prosecco: un anno di battaglie in difesa di uno dei simboli del Made in Italy -

Ultime Notizie dalla rete : Sistema Prosecco Il 2020 del Sistema Prosecco: più che alle contraffazioni, è lotta ai marchi “evocativi” WineNews Il 2020 del Sistema Prosecco: più che alle contraffazioni, è lotta ai marchi “evocativi”

135 azioni legali per tutelare nel mondo le bollicine simbolo del made in Italy. Spesso, senza alcun diritto, nelle etichette di altri... ? Leggi l'articolo ...

Pandemia e vino, il grido di un produttore

Uno capace di interpretare il territorio e di rischiare innovando, tanto da produrre il primo prosecco superiore con il metodo classico ... la necessità di porre l’accento sulla crisi che il sistema ...

135 azioni legali per tutelare nel mondo le bollicine simbolo del made in Italy. Spesso, senza alcun diritto, nelle etichette di altri... ? Leggi l'articolo ...Uno capace di interpretare il territorio e di rischiare innovando, tanto da produrre il primo prosecco superiore con il metodo classico ... la necessità di porre l’accento sulla crisi che il sistema ...