Ricette a base di caffè per la colazione, l’aperitivo e il dopocena: in rete il ricettario di Kamo (Di martedì 29 dicembre 2020) Vacanze natalizie in lockdown: un’atmosfera irreale, quasi inaccettabile per coloro che da sempre trascorrono questo queste feste in viaggio, raggiungendo mete marine lontane all’ombra di palme esotiche o località ad alta quota, per attendere, tra montagne innevate, alla pratica degli sport invernali. Al fine di sconfiggere il “nemico invisibile” che da un anno ci costringe a condurre un tipo di vita che non ci appartiene, l’ultimo Dpcm emanato poco prima di Natale, ha reso tutta l’Italia “zona rossa” con misure restrittive di spostamento per gli italiani, costretti a trascorrere le loro vacanze nelle proprie abitazioni. Come allietare, allora, i giorni di festa che vengono passati in cucina a confezionare prelibate pietanze e sperimentare idee culinarie originali? Cucinando, ad esempio. Ecco “In cucina Kamo”, opuscolo lanciato da caffè ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 dicembre 2020) Vacanze natalizie in lockdown: un’atmosfera irreale, quasi inaccettabile per coloro che da sempre trascorrono questo queste feste in viaggio, raggiungendo mete marine lontane all’ombra di palme esotiche o località ad alta quota, per attendere, tra montagne innevate, alla pratica degli sport invernali. Al fine di sconfiggere il “nemico invisibile” che da un anno ci costringe a condurre un tipo di vita che non ci appartiene, l’ultimo Dpcm emanato poco prima di Natale, ha reso tutta l’Italia “zona rossa” con misure restrittive di spostamento per gli italiani, costretti a trascorrere le loro vacanze nelle proprie abitazioni. Come allietare, allora, i giorni di festa che vengono passati in cucina a confezionare prelibate pietanze e sperimentare idee culinarie originali? Cucinando, ad esempio. Ecco “In cucina”, opuscolo lanciato da...

Cristina64blog : Torta di Mele Ricetta Base - azuccherozero : MENU' DI CAPODANNO A BASE DI PESCE: ricette semplici, facili e veloci per il cenone di San Silvestro e/o il pranzo… - Notiziedi_it : Cena a base di vitamina C: ecco le ricette per sconfiggere l’influenza - IndieCappato : @LaSofiTM La pinza triestina è brutta, quindi ho fatto la variante veneta che avevo nel libro di ricette storico, s… - napoleone57 : @nzingaretti abbiamo avuto tanti morti perché non esiste la medicina di base.I medici di famiglia scrivono ricette… -