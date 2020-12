Quattro Daspo per la guerriglia dopo l’annuncio del lockdown a Napoli (Di martedì 29 dicembre 2020) NAPOLI – Il questore di Napoli Alessandro Giuliano ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive, i cosiddetti Daspo “fuori contesto”, per la durata di 5 anni con l’obbligo di comparizione per i primi due, nei confronti di quattro napoletani tra i 24 e i 33 anni, di cui tre con precedenti di polizia. Questi soggetti sono stati denunciati in quanto ritenuti responsabili di devastazione, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità eversiva, commessa il 23 ottobre scorso in occasione di una protesta non autorizzata organizzata dopo all’annuncio del governatore Vincenzo De Luca di un imminente lockdown in Campania. Quella sera si registrarono scontri tra manifestanti e forze dell’ordine con scene di guerriglia fuori alla sede della Regione e sul lungomare. Leggi su dire (Di martedì 29 dicembre 2020) NAPOLI – Il questore di Napoli Alessandro Giuliano ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive, i cosiddetti Daspo “fuori contesto”, per la durata di 5 anni con l’obbligo di comparizione per i primi due, nei confronti di quattro napoletani tra i 24 e i 33 anni, di cui tre con precedenti di polizia. Questi soggetti sono stati denunciati in quanto ritenuti responsabili di devastazione, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità eversiva, commessa il 23 ottobre scorso in occasione di una protesta non autorizzata organizzata dopo all’annuncio del governatore Vincenzo De Luca di un imminente lockdown in Campania. Quella sera si registrarono scontri tra manifestanti e forze dell’ordine con scene di guerriglia fuori alla sede della Regione e sul lungomare.

